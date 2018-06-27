Посол заявил, что отношения между Россией и Турцией находятся на пике

Отношения между Россией и Турцией находятся на пике, передает РИА «Новости» заявление посла Турции Хюсейна Дириоза.

«Отношения между нашими странами достигли нового пика», — заявил посол на вечере российско-турецкой дружбы.

Дипломат отметил, что у лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина отличные отношения.

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Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента.

Путин отметил поступательный характер развития отношений между странами, а также подтвердил готовность российской стороны к продолжению содержательного диалога с Турцией.