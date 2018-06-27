ОЗХО приняла британский проект о расширении мандата

Участники спецсессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге приняли решение по изменению мандата ОЗХО. Об этом сообщил представитель российской делегации, передает РИА «Новости».

Речь идет о британском проекте решения, который расширяет мандат организации. Проект поддержали 82 делегации, 24 выступили против, сообщил в своем твиттере постпред Великобритании Питер Уилсон.

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Ранее Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом, предложив проевсти обсуждения и голосования.

Кроме того, российское посольство заподозрило Британию в желании вовлечь ОЗХО «в свои игры».