Эксперт: доверять версиям СМИ о возможном месте встречи Путина и Трампа не стоит

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев заявил, что доверять версиям СМИ о возможном месте встречи Путина и Трампа не стоит, передает НСН.

СМИ сообщили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти в Хельсинки. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисто заявлял о готовности страны принять возможную встречу лидеров РФ и США и напомнил, что в Хельсинки в 1990 году состоялась первая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша. Возможным местом переговоров СМИ также называли Вену.

«Это просто новостной повод. Про Австрию тоже сообщали, что чуть ли не представители России и США высадились там, готовят встречу, и сами австрийские власти говорили, что они вовсю готовятся. Сообщениям о том, где это будет проходить, не стоит доверять, потому что не ясно, будет ли встреча вообще. До этого беспредметно рассуждать о том, где она будет. Надо дождаться результатов», - сказал эксперт.