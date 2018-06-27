Глава МИД Германии рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Глава МИД ФРГ Хайко Маас надеется, что в случае встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа удастся добиться прогресса в ядерном разоружении, передает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление министр сделал в Берлине на конференции по проблемам ядерного разоружения, которую организовал фонд им. Фридриха Эберта.

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«Я надеюсь, что возможные переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным будут использованы, чтобы добиться прогресса», — заявил Маас.

Ранее Маас заявил, что Германия намерена внести вклад в улучшение отношений между Россией и США.