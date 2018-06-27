Путин выразил надежду на восстановление отношений с США после встречи с Болтоном

По итогам встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном российский лидер Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений с американской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Президент отметил, что во многом это является результатом внутриполитических разногласий в США.

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«Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами», — заявил Путин.

Ранее в Москве проходят переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.