Путин назвал самую крутую награду

Президент России Владимир Путин заявил по итогам церемонии вручения государственных наград в Кремле за достижения в области науки, культуры, спорта, здравоохранения и сельского хозяйства, что самой крутой наградой для него являются голоса избирателей, передает РИА «Новости».

«Меня награждают тем, что голосуют за меня. Круче награды нет», — ответил президент на вопрос журналистов о том, когда награду получит сам глава государства.

Реклама

Отмечается, что церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин стал первым среди глав государств, кто получил от председателя КНР Си Цзиньпина высшую госнаграду Китая — орден Дружбы Китайской Народной Республики.