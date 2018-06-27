Путин назвал самую крутую награду
Президент России Владимир Путин заявил по итогам церемонии вручения государственных наград в Кремле за достижения в области науки, культуры, спорта, здравоохранения и сельского хозяйства, что самой крутой наградой для него являются голоса избирателей, передает РИА «Новости».
«Меня награждают тем, что голосуют за меня. Круче награды нет», — ответил президент на вопрос журналистов о том, когда награду получит сам глава государства.
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Отмечается, что церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин стал первым среди глав государств, кто получил от председателя КНР Си Цзиньпина высшую госнаграду Китая — орден Дружбы Китайской Народной Республики.