Путин обратился к участниками форума «Территория смыслов»

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветственной речью перед участниками открытия Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

«Отрадно, что за прошедшие годы ваш форум завоевал широкую известность, а его программа обогатилась новыми, интересными идеями, замыслами, инициативами. И сегодня здесь, на древней владимирской земле, вновь встречается энергичная, творческая, увлечённая молодежь, представляющая многие регионы страны», — заявил Путин.

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Он также отметил, что площадка форума предоставляет его участникам шанс заявить о себе и продемонстрировать профессиональный потенциал, обретя соратников и единомышленников обсудить с ними совместные планы и проекты в разнообразных сферах деятельности.

Ранее Путин заявил, что постарается приехать на форум «Территория смыслов».