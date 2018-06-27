CNN: европейских дипломатов пугает «неопределенность» поведения Трампа

Европейские дипломаты обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до саммита НАТО в Брюсселе, передает американский телеканал CNN.

«Это неопределенность. Никто не знает, что [Трамп] скажет на выходе», — сказал один западный чиновник, объясняя озабоченность европейских дипломатов по поводу встречи Трампа и Путина.

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Официальные лица с огорчением следят за происходящим и напоминают про поведение Трампа на саммите G7, когда американский лидер призвал вернуть Россию к этому международному формату. Отмечается, что в день встречи Трамп опоздал и пропустил запланированную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, при этом ушел рано, оставив других лидеров обсуждать вопросы без него.

В последнее время Трамп проявил «более примирительную позицию» по отношению к России, констатирует CNN.

В Москве прошли переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.