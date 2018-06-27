В Кремле раскрыли подробности о визите советника Трампа в Россию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона надеется обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном «печальное состояние» отношений между странами, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, на высоком уровне не наблюдается интенсивных двусторонних контактов.

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«Поэтому, конечно, такие контакты используются для обмена мнениями по главным проблемам международным, и их набор достаточно понятен и очевиден, и обсуждение того печального состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения», — заявил Песков.

Он уточнил, что Болтон встретится с главой российского внешнеполитического ведомства, помощником главы государства Юрием Ушаковым, Совбезом, а также будет принят президентом. Песков заметил, встреча Путина и Болтона состоится 27 июня.

Ранее в МИД России рассказали об ожиданиях от визита советника Трампа.