Президент ФРГ подверг критике альянс Меркель из-за ситуации вокруг мигрантов

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), лидером которой является канцлер Германии Ангела Меркель, из-за споров по вопросу о мигрантах. Об этом пишет Die Welt.

По его словам, «в правительственном лагере» ведутся беспощадные споры с крайней жесткостью относительно в сущности разрешимых проблем.

Реклама

Он также подчеркнул, что обеспокоен защитой меньшинств в Германии.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер выдвинул ультиматум Меркель по вопросу противодействия нелегальным мигрантам.