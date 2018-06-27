СМИ рассказали о месте встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести встречу в Финляндии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, встреча Путина и Трампа может пройти в столице Финляндии в городе Хельсинки.

Однако, как отмечается, окончательное решение о месте встречи глав России и США пока не принято.

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Ранее СМИ назвали возможную дату саммита Путина и Трампа в Вене.

Как отмечалось, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не готов предоставить информацию о встрече.