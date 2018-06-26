Слуцкий прокомментировал ситуацию с платежами Совету Европы

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что Россия готова и дальше быть основным плательщиком в Совете Европы (СЕ), но только после отмены санкционных мер в ПАСЕ, передает РИА «Новости».

«Мы не излишне категоричны, мы просто уже являемся страной с переполненной чашей терпения, мы готовы и дальше быть основным плательщиком в Совет Европы, мы готовы и дальше эффективно работать в комитете министров, в ПАСЕ, в конгрессе местных и региональных властей, в Европейском суде по правам человека, но после того, как, в принципе, в ПАСЕ будет ампутирована возможность для лишения полномочий, либо их части, той страновой делегации, которую направляет национальный парламент», — сказал он.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что 30 июня 2018 года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации.