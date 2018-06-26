Названа дата заседания большой межпарламентской комиссии России и Франции

Глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий сообщил, что в конце июля в Москве пройдет заседание большой российско-французской межпарламентской комиссии, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас готовим совместную большую комиссию, которая у нас несколько лет не работала, большая комиссия российско-французская», — сказал он.

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Депутат добавил, что «мы ждем в гости Франсуа де Рюжи — спикера национального собрания».

Слуцкий добавил, что заседание «состоится в 20-х числах июля в Москве, и мы будем обсуждать самые чувствительные вопросы двусторонней и европейской повестки дня».

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона не готова платить взнос в Совет Европы, пока в устав организации не будут внесены поправки о недопустимости санкций в отношении делегаций.