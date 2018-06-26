СМИ показали эксклюзивную видеозапись из центров для детей мигрантов США

Эксклюзивное видео, снятое в Нью-Йорке в центре, где содержатся разлученные с мигрантами в рамках миграционной политики «нулевой терпимости» дети, появилось в эфире американского телеканала MSNBC.

Данное видео снято бывшим сотрудником этого центра. Помимо этого, в эфире появляются и фотографии детей, лица детей намеренно размыты. Предоставивший видео и фотоснимки сотрудник уволился неделю назад и общался со СМИ на условиях анонимности.

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Помещение, где располагаются дети, напоминает учебный класс, где видны школьные принадлежности. На видео показано, что дети питаются из одноразовой посуды.

Помимо этого, во время видео сотрудник, предоставивший запись, общается с плачущей десятилетней девочкой, которую зовут Джессика. Отвечая на вопрос сотрудника, девочка сообщила, что ее мама не в иммиграции и находится в штате Вирджиния, при этом в центр ее доставили без родителей, а с матерью она общалась только на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп жаловался своим помощникам, что он не смог создать всеобъемлющий указ для решения миграционной проблемы.