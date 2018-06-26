CNN: российская компания требует признать расследование Мюллера вне закона

Российская компания, которой предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, просит суд признать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера вне рамок закона, передает CNN.

Российская компания изложила претензии в 63-страничном документе. В частности, ее представители утверждают, что назначение Роберта Мюллера в качестве специального прокурора США было незаконным, и он не располагал полномочиями обвинять данную компанию в сговоре с целью повлиять на выборы в США.

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В качестве аргумента представители компании приводят то, что Мюллер не был назначен президентом или утвержден Сенатом, и, таким образом, действует вне закона. В случае успеха доводов российской компании, не только «российское дело» Мюллера, но и вся «операция» могут потерпеть крах, отмечает CNN. В материале говорится, что у спецпрокурора Мюллера есть три недели на ответ российской компании.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в законности заявлений сенатора Марка Уорнера, касающихся работы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.