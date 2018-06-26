Примаков прокомментировал отказ во въезде на Украину

Российский телеведущий и председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков дал комментарий после того, как ему отказали во въезде на украинскую территорию. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Примакова, он не намерен оспаривать решение украинских властей. Он также рассказал, что ехал в Киев для участия в экспертной конференции ОБСЕ по правам журналистов.

Реклама

«Я готов высказывать свое сожаление, свою печаль по поводу неадекватности украинской стороны. Потому что-то, с чем я ехал сюда, мне казалось вполне адекватным», — заявил Примаков.

В телефонном разговоре с РИА «Новости» он подчеркнул необходимость выстраивания диалога и добавил, что любой диалог лучше, чем стрельба.

«Надеюсь, что здравый смысл, адекватность — все-таки более живучие вещи, восторжествуют рано или поздно… Судиться с дураками — чтобы что? Мне кажется, это абсолютно бесцельное занятие», — сказал Примаков.

Ранее начальник отдела международных информационных проблем Департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич сообщил о подготовке ноты протеста в украинское внешнеполитическое ведомство в связи с инцидентом.