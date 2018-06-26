Путин дал поручения по итогам «прямой линии»

Российский президент Владимир Путин дал поручения по итогам проведенной «прямой линии». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме распоряжений по поводу упрощения процедуры предоставления видов на жительство иностранным гражданам и понижения ипотечной ставки для многодетных семей, глава государства распорядился разработать предложения по упрощенному порядку предоставления российского гражданства квалифицированным зарубежным специалистам. Этим займутся МИД, Минтруд, МИД и Министерством науки и высшего образования, которые должны справиться с задачей до 20 декабря этого года.

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Отмечается, что Путин поручил российскому правительству Ростовской области оказать помощь людям в регионе, которые оказались на российской территории из-за конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее Путин подписал указ о предоставлении гражданства украинке Ирине Баракат, которая обратилась к главе государства во время «прямой линии».