Климкин назвал Россию «спонсором терроризма»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в «сознательном спонсировании терроризма», передает РИА «Новости».

Об этом глава украинского МИДа рассказал на брифинге для представителей дипломатического корпуса. По его словам, Киев делает все возможное, чтобы международное сообщество воспринимало Россию как «страну-агрессора».

Реклама

«Очень важно показать, кто стоит за этим. Показать ответственность России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют», — сказал Климкин.

Ранее Климкин по итогам переговоров глав МИД стран «нормандской четверки» заявил об отсутствии прогресса по вводу миротворческих сил на территорию Донбасса.