Трамп заявил об улучшении ситуации на Ближнем Востоке после выхода из ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке улучшилась после того, как Соединенные Штаты приняли решение покинуть заключенную с Ираном в 2015 году ядерную сделку, передает Reuters.

«Все сильно изменилось с тех пор, как мы сделали это (покинули ядерную сделку с Ираном. — «Газета.Ru»)», — сказал Трамп во время встречи с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном.

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При этом Трамп не стал упоминать, когда Белый дом обнародует свои планы по установлению мира между Израилем и Палестиной.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Трамп начал меньше прислушиваться к министру обороны Джеймсу Мэттису. Отмечалось, что Мэттис был не в курсе решений Трампа по иранской ядерной сделке, КНДР и другим важным вопросам.