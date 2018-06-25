NBC: Трамп больше не слушает Мэттиса

Президент США Дональд Трамп меньше прислушивается к министру обороны Джеймсу Мэттису, сообщает NBC со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников Белого дома и министерства обороны.

Отмечается, что Мэттис был не в курсе решений Трампа по иранской ядерной сделки, КНДР и другим важным вопросам. В мае действующий министр обороны США узнал от коллеги о решении Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Тогда Мэттис был застигнут врасплох и попытался дозвониться до Трампа прежде официального заявления.

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Месяц спустя Мэттису сообщили, что Трамп приказал сделать паузу в военных учениях с Южной Кореей. Это произошло после того, как президент США уже пообещал эту уступку лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

На прошлой неделе Трамп снова «ошарашил» Мэттиса, публично направив Пентагон на создание шестой ветви вооруженных сил, контролирующей операции в космосе.

Эти недавние президентские решения по основным вопросам национальной безопасности значительно изменили роль Мэттиса в последние месяцы. Президент США все меньше и меньше полагается на советы некогда одного из самых первых членов его кабинета, констатируют чиновники.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с коллегами из Южной Кореи и Японии ситуацию в регионе и итоги саммита США-КНДР в Сингапуре.