Стала известна дата встречи Лаврова и советника Трампа

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В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД России Сергей Лавров встретится с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном 27 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам заместителя главы МИД России Михаила Богданова, во время визита Болтона будут обсуждаться двусторонние отношения, региональная обстановка, в том числе Сирия, Палестина, а также другие вопросы.

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«В МИД России подтвердили информацию о рабочей встрече Лаврова с Джоном Болтоном в Москве в среду 27 июня», — рассказали в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон действительно планирует посетить Россию, но пока неизвестна дата приезда.