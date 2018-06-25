Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мухаммадом Джавадом Зарифом. О этом сообщает официальный сайт министерства иностранных дел России.

Отмечается, что в ходе телефонных переговоров министры обменялись мнениями по поводу ситуации, сложившейся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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Как рассказали в российском МИДе, главы внешнеполитических ведомств обсудили проблемы двустороннего взаимодействия, а также актуальные проблемы международной повестки дня.

Как уточняется, особое внимание в ходе разговора министры уделили ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе, а также подготовке Пятого каспийского саммита.

Ранее в Иране заявили, что ожидают пакета предложений от Европейского союза для сохранения ядерной сделки.