Песков не стал уточнять дату визита советника Трампа

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон действительно планирует посетить Россию, но пока неизвестна дата приезда, передает РИА «Новости».

При этом Песков не ответило, запланирована ли встреча Болтона с президентом России Владимиром Путиным.

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«Нет, пока не готов вам дать информацию. Такое посещение действительно планируется, но, когда оно будет, мы вам сообщим», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что проведет в Москве встречу с Джоном Болтоном, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Также ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию в конце июня для обсуждения встречи Путина и Трампа.