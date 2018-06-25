Эрдоган после победы на выборах пообещал работать днем и ночью

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который одержал победу на состоявшихся президентских выборах, поставил Турцию в пример всему миру, а также пообещал работать днем и ночью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Эрдоган поблагодарил каждого гражданина, который пришел на выборы и проголосовал, а также всех кандидатов и помощников.

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«В большей части мы закончили подготовку к переходу на президентскую систему. Определившись с министрами и аппаратом, мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что в ближайшее время будут исправлены все недостатки.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента.