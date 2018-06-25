NYT: Трамп жаловался помощникам на свой указ о мигрантах
Президент США Дональд Трамп жаловался своим помощникам, что он не смог создать всеобъемлющий указ для решения миграционной проблемы, пишет The New York Times со ссылкой на анонимных источников, знакомых с обсуждением.
Как отмечает NYT, помощники должны были объяснить президенту, почему всеобъемлющая миграционная реформа находится «вне досягаемости его исполнительной власти».
«Наша система является издевательством над хорошей иммиграционной политикой, законом и порядком», — написал Трамп в твиттере.
В материале говорится, что в частной беседе Трамп сетовал, что ему не следовало подписывать указ, сводящий на нет разделение семей мигрантов.
Ранее сообщалось, что республиканские лидеры в палате представителей конгресса США все еще планируют голосовать по миграционным законам на следующей неделе, несмотря на призывы Трампа провести срочное голосование.