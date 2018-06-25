NYT: Трамп жаловался помощникам на свой указ о мигрантах

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Президент США Дональд Трамп жаловался своим помощникам, что он не смог создать всеобъемлющий указ для решения миграционной проблемы, пишет The New York Times со ссылкой на анонимных источников, знакомых с обсуждением.

Как отмечает NYT, помощники должны были объяснить президенту, почему всеобъемлющая миграционная реформа находится «вне досягаемости его исполнительной власти».

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«Наша система является издевательством над хорошей иммиграционной политикой, законом и порядком», — написал Трамп в твиттере.

В материале говорится, что в частной беседе Трамп сетовал, что ему не следовало подписывать указ, сводящий на нет разделение семей мигрантов.

Ранее сообщалось, что республиканские лидеры в палате представителей конгресса США все еще планируют голосовать по миграционным законам на следующей неделе, несмотря на призывы Трампа провести срочное голосование.