CBS: сотрудникам МВБ США поступают угрозы из-за политики Трампа

Сотрудники министерства внутренней безопасности США (МВБ) получают угрозы из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, многие американцы открыто выражают свое недовольство в адрес сотрудников МВБ из-за разделения детей нелегальных мигрантов с родителями на границе США.

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Как отмечается, исполняющая обязанности заместителя министра внутренней безопасности Клэр Грейди предупредила сотрудников ведомства об угрозах со стороны населения.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал выслать из США всех незаконных иммигрантов без судебных разбирательств.