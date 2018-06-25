Глава МИД Венгрии попросил Киев «оставить венгров в покое»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Украины должно оставить венгров в покое. Об этом сообщает ФАН.

Он также добавил, что не понимает беспокойства Киева по поводу сепаратистских настроений на территориях, где проживают этнические венгры.

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По его словам, украинским властям необходимо оставить венгров в покое.

Однако, Сийярто выразил надежду на восстановление отношений Венгрии и Украины.

Ранее сообщалось, что Венгрия призвала НАТО пересмотреть программу поддержки Украины.

Как отмечалось, власти Венгрии заявили о «провале» попытки реформирования Украины и призвали альянс пересмотреть программу поддержки страны.