В ходе неформального саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдвинул четыре предложения по борьбе с миграционным кризисом, передает агентство АМНА со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, предложения включают пересмотр европейской политики предоставления убежища с честным распределением беженцев, поддержку первых принимающих стран, поддержку стран транзита и происхождения беженцев.

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Сообщается, что Ципрас также предложил заменить европейскую пограничную службу «Фронтекс» силами мощной европейской пограничной и береговой охраны.

Ципрас высказал сомнение в полезности создания закрытых центров для беженцев за пределами Евросоюза.