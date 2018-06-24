Эрдоган лидирует на выборах в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с результатом 57,6% по данным обработки 33% бюллетеней, передает РИА «Новости».

Его основной соперник Мухаррем Индже набирает 27,9%.

Ранее на территории Турции закрылись участки для голосования на президентских и парламентских выборах.

Отмечается, что выборы закончились в 17.00, всего в них могли принять участие 56,3 млн. избирателей. В избирательных бюллетенях в качестве кандидатов были представлены нынешний глава государства Тайип Эрдоган, который представляет правящую Партию справедливости и развития, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию Мухаррем Индже, Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Догу Перинчек (от партии «Родина»), Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья), а также Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов).