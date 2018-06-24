Лидер «Океана Эльзы» призвал уничтожить действующую систему власти на Украине

Украинский рок-музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти, передает «Обозреватель».

По его мнению, место чиновников должны занять представители народа.

«Вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое. Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, по которой вы охотитесь. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти», — заявил он.

Ранее депутат Рады спрогнозировал «социальный взрыв» на Украине.