ЦИК Ирака постановил частично пересчитать голоса на парламентских выборах
Высшая независимая избирательная комиссия Ирака постановила провести ручной пересчет голосов избирателей на майских парламентских выборах на участках, где были жалобы на фальсификации, передает РИА «Новости».
Место и время начала ручного пересчета голосов, говорится в заявлении ЦИК, будут определены позже. К контролю над пересчетом голосов будут привлечены представители ООН, политические объединения и представители кандидатов.
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Ранее сообщалось, что в Багдаде в хранилище для бюллетеней с парламентских выборов
По данным иракского МВД, пожар произошел в одном из четырех складов, где хранились ящики с бюллетенями. При этом власти заявили, что ни один из ящиков не сгорел.