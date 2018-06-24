Макрон заявил о политическом кризисе в ЕС

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны в настоящее время переживают политический кризис из-за проблемы миграции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Макрона, для разрешения кризиса странам Евросоюза нужно уважать другие страны, права человека, а также быть солидарными.

Реклама

«Политический кризис, который переживает сегодня Европа и ЕС, связан с этим вопросом (перемещений внутри ЕС. – Гезета.Ru)», — сказал Макрон.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на саммите Евросоюза (ЕС) в конце июня решение по миграционной проблеме не будет принято. По словам Меркель, вопрос будет обсуждаться в преддверии саммита Совета ЕС.