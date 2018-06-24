Асад ответил на вопрос об участии в следующих президентских выборах

Президент Сирии Башар Асад заявил, что пока окончательно не решил, будет ли участвовать в следующих президентских выборах. Об этом он сказал в интервью программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», сообщает сайт ntv.ru.

По его словам, есть два фактора, которые повлияют на это решение: его личное желание и воля сирийского народа.

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«У нас есть еще три года. К тому времени, к 2021 году, будет ли готов сирийский народ принять того же человека, того же президента, или нет? Если нет, то что мне даст президентский пост?» — цитирует Асада РИА «Новости».

Сирийский президент пообещал еще подумать над этим вопросом.

Ранее Асад исключил участие Запада в восстановлении Сирии.