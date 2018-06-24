Эксперт: в отношении Белоруссии давно идет работа со стороны некоторых стран

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал объяснил, зачем Лукашенко заявил о вхождении Белоруссии в другое государство – это очередная попытка стрясти денег с Москвы, передает НСН.

«Есть еще один интересный аспект. В отношении Белоруссии давно идет работа со стороны некоторых стран. В частности Польша вкладывает некоторые ресурсы в некие проекты, позволяющие влиять на политическую ситуацию в республике. Да, были заявление польских высокопоставленных лиц о возрождении Речи Посполитой и включении в нее территории, близкой к Смоленску.

Реклама

Подобная риторика поляков может говорить о том, что они рассматривают восстановление своих прав на ранее потерянные территории. Но все эти истории с переделами и территориальными претензиями будут иметь трагические последствия для Восточной Европы. Думаю, что Лукашенко в очередной раз играет словами и больше рассчитывает на информационное влияние и воздействие», — заключил политолог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам заявил, что экономика страны столкнулась с очень серьезными проблемами. Если в ближайшие годы ряд ключевых экономических задач не будет решен, страна потеряет свою независимость и станет частью «другого государства».