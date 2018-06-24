Рейтинг популярности Макрона снова опустился до 40%

Рейтинг популярности французского президента Эммануэля Макрона опустился до рекордно низких показателей. Об этом пишет Le Journal du Dimanche.

Отмечается, что в июне показатели популярности президента Франции продолжили снижаться и достигли 40%. Согласно данным исследования, 58% французов недовольны деятельностью Макрона. При этом рейтинг главы государства повторил самый низкий показатель за время нахождения Макрона на занимаемом посту, зафиксированный в августе прошлого года.

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Как отмечается, показатели предыдущих президентов Франции спустя год исполнения обязанностей также были низкими: у Франсуа Олланда рейтинг популярности достигал 26%, а у Николя Саркози — 36%

Ранее сообщалось, что американцы стали лучше относиться к политике, проводимой американским президентом Дональдом Трампом.