Иран ожидает от ЕС предложений для сохранения ядерной сделки

Правительство Ирана ожидает, что Европа представит пакет предложений для сохранения ядерной сделки до конца июля. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Press TV.

По его словам, Евросоюз пообещал представить пакет мер, который должен удовлетворить требования Ирана.

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Он также добавил, что в частности, об этом заявляли лидеры Франции, Германии и Великобритании, а данные страны являются участниками ядерной сделки.

Ранее Аббас Аракчи заявил, что Иран может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в ближайшее время.

По его словам, время ожидания Ирана подошло к концу.