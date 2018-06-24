Кушнер выразил готовность работать с Аббасом

Старший советник президента США Джаред Кушнер заявил, что готов работать президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Reuters.

По словам Кушнера, он готов сотрудничать с Аббасом, «если президент Палестины захочет этого».

Он также подчеркнул, что палестинцы заслуживают «светлого будущего».

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Ранее сообщалось, что Кушнер провел встречу с королем Иордании Абдаллой II.

Как отмечалось, в ходе встречи стороны обсудили меры по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, предпринимаемые администрацией президента США Дональда Трампа.

В администрации Трампа ведутся разработки плана урегулирования отношений Палестины и Израиля, но данный проект еще не был опубликован.