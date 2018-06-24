Пушков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере заявил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа должна пройти без предварительных условий.

По его словам, «неправильно думать, что это встреча станет подарком от американской стороны».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встречи Путина и Трампа.

23 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться вскоре после поездки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву.