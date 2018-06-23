Трамп заявил, что между ним и Ким Чем Ыном хорошая химия

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, и повторил, что между ними сложилась «хорошая химия», передает РИА «Новости».

«Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения, между нами возникла хорошая химия. Я полагаю, что он хочет сделать что-то хорошее для своей страны, возможно, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь», — добавил он.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у лидера КНДР Ким Чен Ына есть чувство юмора.

Он также назвал Ким Чен Ына «ярким», добавив, что он «очень хорошо разбирается» в вопросах, по которым ведутся переговоры.