В Раде заявили о готовности к обмену 23 россиян на своих заключенных в России

Первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила о готовности украинской стороны обменять 23 осужденных граждан России на всех украинцев, которые находятся в заключении на российской территории. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам Геращенко, осужденные на украинской территории граждане России обвиняются по «очень тяжелым статьям».

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«Мы готовы отдать… их родине в обмен на наших, которых ждут на родине», — заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что Украина настаивает на немедленном освобождении режиссера Олега Сенцова и других украинцев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Сенцов осужден «по тяжкой статье». Он также отметил, что этот вопрос поднимался во время телефонных разговоров Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко, а в настоящее время в русле этого обсуждения работают омбудсмены обеих стран.