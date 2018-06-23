Израиль сократил участие в Совете по правам человека ООН

Израиль временно понизил свою активность в Совете по правам человек ООН. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По их словам, Израиль решил «сократить» свое участие в работе органа, чтобы поддержать решение США выйти из СПЧ ООН. Пресс-секретарь органа подтвердил, что в пятницу, 22 июня, представитель Израиля не участвовал в заседании.

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Отмечается, что страна не входит в состав СПЧ, однако наряду с другими государствами выступает в роли наблюдателя.

МИД Израиля отказался комментировать информацию.

Ранее Израиль поддержал решение США о выходе из Совета по правам человека ООН.