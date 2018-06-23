Умер экс-премьер Южной Кореи Ким Джон Пхиль

В Южной Корее в возрасте 92 лет скончался бывшей премьер-министр страны Ким Джон Пхиль. Об этом сообщает Associated Press.

Политик скончался в госпитале университета Сунчонхян. Причиной смерти названы осложнения, связанные с возрастом.

Ким Джон Пхиль известен как основатель Национального агентства разведки Южной Кореи, созданного в 1961 году. Позднее он дважды занимал пост премьер-министра страны — с 1971 по 1975 год, а также с 1998 по 2000 год.

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Агентство подчеркивает, что с помощью разведывательного ведомства Ким Джон Пхиль устранял своих политических конкурентов.

Ким Джон Пхиль окончательно ушел из политики в 2004 году.