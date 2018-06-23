Пушков не ожидает прорыва от визита сенаторов США в Москву

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что не стоит ожидать прорыва в сфере политики после визита американских сенаторов в Москву. Об этом он написал в твиттере.

При этом он подчеркнул, что сам по себе визит знаменует важный сдвиг.

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«От визита сенаторов США в Москву не следует ждать прорыва в сфере политики. Рано. Но это важный сдвиг, поскольку это будет 1-ый контакт на уровне делегаций с ранней осени 2013 г., когда конгресс США отказался от приезда в США совместной делегации двух палат нашего Федсобрания», — написал Пушков.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется на ответный визит после прибытия сенаторов США в Москву.