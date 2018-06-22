Посольство России отправило принцу Чарльзу письмо о деле Скрипалей

Российское посольство в Великобритании направило принцу Чарльзу письмо после его визита в Солсбери, где неизвестным нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщается на странице посольства в фейсбуке.

Отмечается, что в пятницу, 22 июня, принц Чарльз приехал в Солсбери, чтобы встретиться с сотрудниками правоохранительных и медицинских служб, которые участвовали в расследовании и лечении Скрипалей. Также он навестил сержанта Бэйли, который пострадал при отравлении Скрипалей.

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«Сегодня мы направили Принцу Чарльзу письмо... мы информировали Его Королевское Высочество о том, что получили огромное количество писем от подданных Ее Величества, в которых выражалось сожаление по поводу нынешней политики британских властей в отношении России. Британцы не понимают, как можно обвинять другую страну без предъявления международному сообществу каких-либо фактов или доказательств», — говорится в сообщении посольства.

Составители заявления в очередной раз призвали британские власти прекратить «антироссийскую кампанию».

Ранее в посольстве России заявили о «нулевом интересе» Британии к сотрудничеству в деле Скрипалей.