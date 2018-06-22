Манафорт проиграл апелляцию об отмене обвинений в отмывании денег

Суд отказал Полу Манафорту, бывшему руководителю избирательного штаба президента США Дональда Трампа, в отмене обвинений в отмывании денег, передает Reuters.

Данное обвинение в отношении Манафорта выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер. Он, в частности, занимается так называемым «российским делом» о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Манафорта поместили под стражу, ему грозит до 305 лет заключения. Трамп заявлял, что суд излишне строго наказал Манафорта. Он отметил, что Манафорт «не является главой мафии».