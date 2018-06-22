Путин позвал Мун Чжэ Ина на экскурсию в Кремль

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пригласил его вместе с супругой на экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Мун Чжэ Ин уже успел провести встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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Также в День памяти и скорби он почтил павших в Великой Отечественной войне, возложив венок к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Южнокорейский президент приехал в Россию по приглашению Владимира Путина с официальным визитом, который продлится с 21 по 23 июня.

Ожидается, что 23 июня Мун Чжэ Ин посетит матч сборной Южной Кореи, которая в Ростове-на-Дону встретится с национальной командой Мексики.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал Южную Корею приоритетным партнером России в азиатском регионе.