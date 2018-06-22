Россия вытеснила КНДР в рейтинге страхов американцев

Опрос среди американцев показал, что они видят главную угрозу для США в России, сообщает Axios со ссылкой на проведенное в июне исследование.

Респондентов спрашивали, кого они считают главной непосредственной угрозой для США. Еще год назад почти половина американцев (49%) видела главную угрозу в КНДР. В 2018 году так ответили лишь 19% американцев.

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В настоящее время американцы считают главной угрозой Россию (29%), Китай находится на втором месте (19%). В сравнении с опросом предыдущего года показатели в отношении России и Китая увеличились на более чем десять пунктов: в 2017 году респондентов, видящих в России главную угрозу, было 18%, а в отношении Китая – 6%.

Cогласно этому опросу, cтрах перед «Исламским государством» (ИГ) испытывают 22%, что меньше на 2% в сравнении с 2017 годом.

Издание отмечает, что недавнее противостояние США и Китая в сфере торговли, национальной безопасности и технологиях заставили американцев бояться КНР так же, как КНДР.

В июньском опросе приняли участие 3,9 тыс. американцев.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.