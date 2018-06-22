AP объяснило, как Южная Корея и КНДР отбирают участников встреч воссоединения семей

Южная Корея отбирает участников встреч воссоединения c родственниками, разделенными после Корейской войны, с помощью компьютеризированной лотерейной системы, рассказало Associated Press.

В то же время считается, что в КНДР выбирают только тех граждан, которых считают лояльными к правительству.

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Отмечается, что некоторые южнокорейцы рассказали о том, что были удивлены, увидев на прошедших ранее встречах своих северокорейских родственников, восхваляющих правящую семью Ким Чен Ына даже во время частных встреч. AP отмечает, что инициатива о подобных встречах в основном исходит от Южной Кореи, в свою очередь Северная не желает этого,так как опасается ослабления государственной власти после расширения контактов своих граждан. Северная и Южная Кореи договорились провести временное воссоединение семей в августе по итогам переговоров 22 мая.

Большинство из них до сих пор не знают, живы ли их близкие, так как правительства двух республик запрещают обмениваться телефонными звонками, электронными письмами и почтой. Агентство отмечает, что многие из них находятся в возрасте 70 лет и старше и стремятся воссоединиться со своими давно потерянными родственниками, прежде чем они умрут. Отмечается, что порядка 132 тыс. людей, живущих в Южной Корее, уже умерли, так и не успев встретиться со своими родственниками. AP рассказывает, что корейцам на таких встречах обычно дается три дня на проведение времени со своими родными, а после они вновь расстаются. Ни одному корейцу никогда не давали второго шанса увидеть своих родственников по ту сторону границы.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления в Госдуме заявил об окончании вражды с Северной Кореей.