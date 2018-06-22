Путин назвал Южную Корею приоритетным партнером России в Азии

Президент России Владимир Путин во время встречи с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином в Москве назвал Южную Корею наиболее приоритетным российским партнером в Азии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам российского лидера, Южная Корея является наиболее приоритетным российским партнером в азиатском регионе. Также президент отметил, что между двумя странами наблюдается стабильный рост товарооборота.

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«В последнее время мы наблюдаем очень хорошую тенденцию: и в прошлом году значительный рост отмечали товарооборота, и в этом году товарооборот растет», — сказал Путин.

Президент назвал абсолютные величины товарооборота «приличными», но отметил, что они могли бы быть и «получше». Также российский лидер затронул тему денуклеаризации Корейского полуострова, пообещав и дальше содействовать мирному урегулированию вопроса.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, когда влюбился в Россию.