Опрос: американцы недовольны Трампом из-за расследования «российского вмешательства»

Большинство американцев (55%) по-прежнему считают, что предполагаемые усилия России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году имеют важное значение и должны быть расследованы, такие результаты показал опрос CNN.

Число американцев, которые одобряют то, как ведет свое расследование спецпрокурор США Роберт Мюллер сократилось с 48% в марте до 41% в июне. Рейтинг одобрения Мюллера находится на отметке 32%, экс-директора ФБР Джеймса Коми — 28%, адвоката президента США Рудольфа Джулиани — 31%.

Реклама

Большинство также не одобряют и действия президента США Дональда Трампа вокруг расследования «российского вмешательства». Его рейтинг одобрения находится на отметке 29%.

При этом порядка 35% американцев считают, что данное расследование — попытка очернить президентство Дональда Трампа. Порядка 70% американцев не одобрили, если бы Трамп воспользовался президентским правом помиловать себя. Отмечается, что в опросе приняли участие более тысячи респондентов.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы и обвинения в сговоре Москвы с предвыборным штабом Трампа.

Ранее сообщалось, что жители США стали лучше относиться к политике, проводимой американским президентом Дональдом Трампом.